İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP önündeki aileler, soğuk havalara rağmen kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 478’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 478'inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 478'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan Güzide Demir çocuğuna hasret kaldığını ve evladını HDP'den istediğini söyledi. Demir, "Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerine teslim ol. Aziz, gel eve, orası senin yerin değil. Hepimiz seni özledik ve senin yüzüne hasret kaldık. Kaç oradan güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.