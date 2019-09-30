HDP önündeki ailelere en anlamlı destek

Türkiye'nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28'inci günde devam ederken, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde okuyan öğrenciler bir araya gelerek ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle bir araya gelen öğrenciler hem ailelerin derdini dinledi hem de ailelerden nasihat aldı. Oturma eylemindeki aileler tarafından uyarılan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşlarının selamlarını getirdiklerini ve sonuna kadar ailelere destek olacaklarını dile getiren üniversite öğrencisi Aleyna Kanar, ailelerle konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kanar, "İstanbul Üniversitesinden ailelerimize destek amaçlı geliyoruz. Biz buraya temsili olarak geldik, burada görünmeyen binlerce destekçi öğrenci arkadaşlarımız var. Biz ailelerimiz evlatlarını bulana kadar her daim onların yanında ve destekçileriyiz. Buraya onları görmek ve konuşmak için geldik. Bir insanın en büyük destekçisi, yardımcısı ve arkadaşı ailesidir, hiçbir zaman böyle tuzaklara düşmemeliyiz, ailemiz her zaman yanımızda bizde onların yanındayız" dedi.

Ailelerin sesini duyurmak ve öğrencileri bilinçlendirmek için imza kampanyası başlattılar

Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Uğur Bıçakdoğru, aileleri yakından takip ettiklerini ve ailelere destek olmak için imza projeleri başlattıklarını aktararak, öğrencileri teröre karşı bilinçlendirdiklerini vurguladı. Bıçakdoğru, "Burada olmamızın temel sebebi, uzun süredir buradaki annelerimizin başkaldırmasıdır. Biz süreci yakından üniversitemizde takip ediyorduk. Bizlerde onların sesini daha fazla insanlara duyurmak için 2 hafta önce çalışmaları yürüttük, imza masaları açtık. Sınıf ve yemekhanelerde duyurular yaptık, kendilerinin yalnız olmadığını Türkiye'nin 4 bir yanından duyurmaya başlamıştık. Şimdiyse arkadaşlarımızın selamını getirmek ve onların yalnız olmadığını temsil etmek için geldik” diye konuştu.