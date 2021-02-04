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HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK'yı bitirme noktasına getirdi, 23'üncü aile evladına kavuştu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

13 Eylül 2019'da evlat nöbeti eylemine katılan Selma Han'ın oğlu Onur, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır'da ailesi ile kucaklaştı.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 521'nci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Selma Han'ın 2015'te 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Onur Han, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak'taki işlemlerinin ardından Onur Han, Diyarbakır'a sevk edildi. Onur Han, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında annesi Selma Han ile buluştu. 13 Eylül 2019'da Muş'un Varto ilçesinde gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetine katılan Selma Han gözyaşları içinde oğlu Onur'a sıkı sıkı sarıldı. Anne Selma Han'ın oğlu Onur'un ellerini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti. Yapılan kısa görüşmenin ardından Onur Han, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı. Onur Han'ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan araması olduğu öğrenildi.


Onur Han ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbetteyken evladına kavuşan aile sayısı 23'e yükseldi.

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