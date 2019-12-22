HDP ?n?ndeki ailelerin evlat n?beti 111'inci g?n?nde

?ocuklar?n?n ter?r ?rg?t? PKK mensuplar? taraf?ndan da?a ka??r?ld??? iddias?yla HDP Diyarbak?r ?l Ba?kanl??? ?n?nde oturma eylemi yapan ailelerin evlat n?beti 111'inci g?n?ne girdi.

?ocuklar?n?n ter?r ?rg?t? PKK mensuplar? taraf?ndan da?a ka??r?ld??? iddias?yla HDP Diyarbak?r il binas? ?n?nde 3 Eyl?l'den beri oturma eylemi yapan ailelerin n?beti, 111'inci g?n?nde de devam ediyor. Diyarbak?r'da oturan in?aat i??isi Celil Begda?, 2019 y?l? Ramazan ay?n?n ilk g?n? olan 5 May?s'ta ortadan kaybolan o?lu Yusuf'un (16) HDP'liler arac?l???yla da?a ka??r?ld???n? iddia etti. Begda?, "Benim o?lumun 7 ay 13 g?n etti HDP il binas? ve Amed Direni? Grubu arac?l???yla da?a gitti?i. Ne bir ses ne de bir telefon hi?bir ?ey yok. Bunlar?n yapt?klar? ne insanl??a yak???yor ne de K?rt??l??e yak???yor. En az?ndan bir telefon a??p ?ocu?umun nerede oldu?unu s?yleselerdi, onu bile bilmiyorum. Art?k bunlara s?yleye s?yleye dilimizde t?y kalmad?, kimselere derdimizi anlatam?yoruz. Bu ?ocuk nerede, bu k??ta, ya?mur ve karda nereden bilelim ?ocuklar?m?z nerede. Bizim ?ocuklar?m?z? versinler, kimseden bir ?ey istemiyoruz, defalarca s?yledik ?ocu?umuzu istiyoruz. ?ocuklar?m?z? versinler ne halleri varsa g?rs?nler. Buradan t?m insanlara sesleniyorum, gelsinler birlik ve beraber olup ?ocuklar?m?z? getirelim. Ben Diyarbak?r'da b?y?d?m, ?imdiye kadar b?yle bir anlay?? g?rmedim. Bunlar kendi kendilerine yeni kanun ??karm??lar, tarihte ilk kez duyuyorum 12 ya??ndaki ?ocuklar? al?p da?a ??kard?klar?n? ve Amerika'n?n askerleri yapt???n?. ?ocu?umun okulda olmas? gerekirdi, buraya o?lumun ??retmeni geldi, ?ok oldu bana inanmad?? dedi.