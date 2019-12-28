HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 117'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 117'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin umutlu bekleyişi 117'nci gününe girdi. Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, 117 gündür eylemde olduğunu ve 117 yıl geçse de oğlu gelene kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. HDP'nin kendilerine açıklama yapmadığını belirten Aydın, "HDP bize açıklama yapamıyor. Bizden hep kaçıyorlar ve gizli kapılar yapıyorlar. Çocuklarımızı da gizli kapılardan götürüyorlar. O yüzden biz burada eylemimizi devam ettirdiğimiz için çocuklarımızı buradan götüremiyorlar" dedi.

“Annelerin ve babaların çığlığı PKK'ya kadar ulaşmıştır”

Çocukların geri gelmesi ile umutlarının daha da büyüdüğünü aktaran Aydın, “Başta Hacire annenin oğlu geldi, ardından Hatice annenin oğlu ve şimdi de Hüsniye annenin kızı geri geldi. Demek ki annelerin ve babaların çığlığı PKK'ya kadar ulaşmıştır. Çocuklarımızın geri gelmesini istiyoruz. İnşallah çocuklarımız da gelir buraya ve biz de bu hasreti bitiririz. 117 yıl da geçse biz buradan ayrılmayacağız. Hepimiz eylemimizde kararlıyız ve hepimiz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

"CHP önünde de eylem yaparız"

Acılı baba Süleyman Aydın, gerekirse HDP önünde yaptıkları gibi CHP önünde de eylem başlatacaklarını söyledi. Aydın, "Çocuklarımızı HDP'den istediğimiz gibi CHP'den de isteyeceğiz ve gerekirse CHP'nin önünde de eylem yapacağız, kapılarında çadır kuracağız. CHP ve HDP aynı zihniyettedir" şeklinde konuştu.