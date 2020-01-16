HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 136'ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 136'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 66 ailenin umutlu bekleyişi 136'ıncı gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren anne Vahide Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak PKK'ya verildiğini söyledi. HDP'ye tepki gösteren anne Çiftçi, "Bu gün kızımın yanımda olmamasının tek sorumlusu HDP'dir. HDP, çocuklarımızı kandırıp, dağa gönderiyor. Ben evladımı HDP'den istiyorum" dedi.

“Çocuklarımızı kaçıranların Allah belasını versin”

Dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemini sürdüren anne Remziye Akkoyun da, Kürtçe yaptığı konuşmada, HDP'lilerden oğlunu istediğini belirterek, ”136 gündür buradayım ve perişan oldum. Oğlum Azat'ı HDP'liler kaçırdı ve ben oğlumu HDP'lilerden istiyorum. Asker, polis ve çocukları kaçıranların Allah belasını versin. Çocuklarımızı bıraksınlar. Ben oğlum Azat gelinceye kadar buradan kalkmayacağım” diye konuştu.

Evlat acısı çeken anne Remziye Akkoyun konuşmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.