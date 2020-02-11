HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 162'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 162'nci gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 162'nci gününde de soğuk havaya rağmen devam ederken, Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, 2015 yılında oğlu Mahmut Arslan'ın terör örgütü yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi. 162 gündür HDP önünde beklediklerini belirten Aslan, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını kaydetti. Arslan, “HDP'nin kendisi ateşperesttir, HDP Kürtlere yapmadığını bırakmadı, biz HDP'ci değiliz. Gönlümüz yok bu partide, HDP ve PKK birdir, HDP 9 yaşındaki insanları kaçırıp kan üzerinde siyaset yapan bir partidir. 162 gündür biz buradayız, kanımızın son damlasına kadarda devletten tarafız. HDP'ye buradan sesleniyorum, işiniz siyasetse, çağrınızı yapın çocuklarımızı nasıl götürdüyseniz geri getirin. Yapamıyorsan Türkiye'de işiniz yoktur. Gidin Şengal'de oturun, içimizde oturmayın. Bizimle alakanız yoktur, bizler temiz Kürtleriz. Oğlum orası sana göre değildir, gel devletine teslim ol hiçbir ceza yemesin" dedi.