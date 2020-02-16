HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 167'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 167'nci gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 167'nci gününde de devam ederken, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi. Akkuş, “Ömrümüz yetinceye kadar buradayız, çocuklarımızı almadan da gitmiyoruz. HDP çocuklarımızı götürmüş, ne yapmaya çalışıyorlar, bu çocukları neden kaçırıyorlar. Bizim devlet, vatan, milletimiz birdir. Neden bize hainlik yapıyorlar, biz çocuklarımızı onlara mı büyüttük? Kızım sana sesleniyorum, neredeysen Allah rızası için bir sesini duyur bana, bileyim ki sen sağsın. Devlet size ceza vermiyor, bize anne, babadır bakıyor. Sizi kucağımıza veriyor, ceza vermiyor, kaçın gelin kendinizi kurtarın” dedi.