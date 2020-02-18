HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 169'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 169'uncu gününe girdi.

PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eylem, 169'uncu gününde soğuk havaya rağmen devam ediyor. 2014 yılında Ağrı'da 17 yaşındaki kızı Hayal Demir'in okuduğu sırada dağa kaçırıldığını kaydeden Süheyla Demir, "6 aydır burada kızımı bekliyorum. Eğer beni görüyor ve duyuyorsa lütfen dönsün ve gelsin. Küçük kız kardeşi onu burada aylardır bekliyor. Örgütte çözülmelerde başladı. Bizim burada oturmamız gerçekten onların yıkılışı oldu. Aileler birer birer evlatlarına kavuşuyorlar, katılım da oldu. Gelmeyen ailelere de sesleniyorum, siz de gelin bizim gibi hakkınızı arayın. Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Onlardan başka bir şey istemiyorum. Çocukları gelen aileler gerçekten çok mutlu. Bizde onların o mutluluğunu bizde yaşıyoruz. Dilerim bizimde evlatlarımız gelir, bizde o mutluluğu yaşarız inşallah. Buradan gelmeyen ailelerde sesleniyorum. Onlarda gelsin çocuklarını istesin, sayımız ne kadar çoğalırsa o kadar sesimiz duyulur. HDP'nin ve PKK'nın gerçek yüzünü tüm Dünyaya duyuralım. Artık bu anneler, babalar gözyaşı dökmesin" dedi.