HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 183'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 183'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 183'üncü gününde de devam ediyor. 2015 yılında Siirt'te HDP'li belediyede staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, HDP'nin oğlunu silah zoruyla kaçırdığını söyledi. Baba Dağtekin, "183 gündür oturma eylemindeyiz. Sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim. Kanımızdan da olsak çocuklarımızı buradan almadan memlekete gitmeyeceğim. Oğlum Sedat gel adalete teslim ol. Oğlum eve gel annen de hastadır" dedi.