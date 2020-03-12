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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 192’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 192'nci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 192'nci gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan yeğeni Besna için oturma eylemine katılan amca Vahap Kaplan, çocukları dağda olup oturma eylemine katılmayan ailelere de çağrıda bulundu. Kaplan, "2013 yılında terör örgütü tarafından dağa kaçırıldı, o gün bugün kendisinden haber alamadık. Sağ mı ölümü bir bilgimiz yok. Onun geri gelmesini istiyorum. Eyleme de devam edeceğim. Evlatlarımız gelmeden de eyleme son vermeyeceğiz" dedi.

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