HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 209'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 209'uncu gününde de devam ediyor. Şadin Elhaman, 3 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman'ın geri getirilmesini isteyerek, oğluna çağrıda bulundu. Elhaman, “2017 Mayıs 16'sından beri hiçbir haber alamadık. HDP'den çocuğumu istiyorum. Defalarca HDP kapılarına da gittim, kimse hiçbir bilgi vermedi. Kandırıp götürmüşler, oğlumun bir bağlantısı yoktu, kandıran şahıs da cezaevinde. HDP'nin yaptığı insanlığa bir zulüm, genç yaşta çocukları alıp dağa götürmesi. 19 yaşında gitti, şuan 22 yaşında. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. HDP için devletin bir çözüm bulması lazım, yoksa her zaman çocukları kandırıp götürecek. Bayram'a çağrım bize bir haber versin, bir iz göstersin, biz her türlü onun arkasındayız. O biliyor, ben bugün bilsem nerede ben her türlü ona yetişirim. Sağ mı ölü mü ondan bile bir bilgimiz yok" dedi.