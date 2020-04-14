HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 225'inci gününe girdi. Ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine devam ettiğini söyledi. Küçükdağ, “Oğlum için buradayım, eylemimiz bugün 225'inci gününde. Hastalığa rağmen biz eylemimize devam edeceğiz. Ne olursa da biz eylemimizi bırakmayacağız. HDP benim oğlumu kandırıp götürdü. Niye kendi oğullarını götürmüyor. Onların oğlu okuyor, kendi oğullarını göndermiyorlar. Kalkıp bizimkilerini gönderiyor. 10 yaşındaki, 14 yaşındakini gönderiyorlar. Onlarda Allah korkusu yoku mu? Onlarda merhamet yok mu, onlarda vicdan yok mu? Benim oğlumu bıraksınlar, oğlumu alıp gideceğim. Kaldıracak gücüm, takatim kalmadı. Oğlum ne olur, sesimi duyuyorsan dön gel bebeğim. Ben seni çok özledim. Bak bacın seni görmediği halde sürekli senin için ağlıyor” dedi.