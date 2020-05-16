HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 257'inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 257'inci günde devam ederken, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın oğluna seslenerek, “Oğlum, sizleri dağlarda, bizleri de kapılarında ölüme mahkum ediyorlar. Bak oğlum, sizin gibi yüzlerce kişi geldi teslim oldu ve ailelerine kavuştu. Sen ve arkadaşların gelin devlete teslim olun ve inşallah bu Ramazan bayramını da sevinçli bir haber ile buradaki bütün aileler sevinir” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti 257'inci gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, HDP aracığıyla çocuklarının kaçırıldığını iddia etti.

“Biz 257 gündür buradayız, çocuklarımız gelmeden hiç bir yere gitmiyoruz”

Evlatlarını geri almak için eyleme başladıklarını dile getiren Aydın, "HDP bizi görmemezlikten geliyor. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa gönderdi. Ailelerini de kendi kapısında ölüme mahkum etti. HDP çocuklarımızın kaçırılmasında aracı oldu ve çocuklarımızı dağlarda aç sefil bıraktı ve adeta ölüme mahkum etti. HDP bizleri de kendi kapılarında ölüme mahkum etti. Ben sizler aracılığı ile tekrar HDP'lilere sesleniyorum; Eğer siz de biraz vicdan varsa çocuklarımızın geri gelmesinde aracı olsunlar ve gelip çocuklarımızı bizlerle birlikte bu PKK'dan istesinler. Biz de evimize gidelim. Yani bunlarda hiç mi vicdan yok. Biz 257 gündür buradayız. Çocuklarımız gelmeden hiç bir yere gitmiyoruz. Çocuklarımızı HDP'den almadan gitmiyoruz" dedi.

“Sizleri korkutuyorlar, korkma oğlum kaç gel teslim ol devlete bitsin hasretlik”

Oğlu Özkan'a çağrıda bulunan baba Aydın, “Oğlum Özkan beni duyuyor ve görüyor isen gel devletine teslim ol. Bu HDP ile PKK bizlere zarar veriyorlar. O yüzden gel oğlum teslim ol devletine artık bu hasretlik bitsin. Bak yeni bir kardeşin oldu oğlum, bak kimliğini de çıkardık. Cumhurbaşkanımız ismini Hamza bıraktı. Gel oğlum artık kardeşlerin senin yolunu gözlüyorlar. O yüzden gelin artık teslim olun bu hasretlik bitsin. Oğlum bak sizleri dağlarda ölüme mahkum ediyorlar, bizleri de burada kendi kapılarının önünde ölüme mahkum ediyorlar. Zaten bu HDP'de vicdan yoktur, vicdan olsaydı sizleri dağa göndermezlerdi. Bunun için oğlum gelin teslim olun devletinize ve ceza falan da yok sizlere. Şimdi orada sizleri kandırıp sizlere devlet zulüm ve işkence yapacak siz geri giderseniz diye, öyle bir şey asla söz konusu değil sizi orada korkutuyorlar oğlum. Korkma oğlum kaç gel teslim ol devlete. Allah'ın izniyle devletin gücüyle sizlere hiçbir zarar gelmeden sen ve senin yanındaki arkadaşlar hepsi inşallah ailelerine de kavuşurlar. Bak oğlum, sizin gibi yüzlerce kişi geldi teslim oldu ve ailelerine kavuştular, gelin devlete teslim olun ve inşallah bu Ramazan bayramını da sevinçli bir haber ile buradaki bütün aileler sevinir. İnşallah çocuklarımız gelir evimize gideriz” diye konuştu.