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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 282'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 282’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 282'nci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 282'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Elhaman, "2017 yılının mayıs ayında çocuğumu işe gönderdim. O gün bugündür arıyorum. Hiçbir ses seda yok, bir telefon bile telefon açmadılar. Arkadaşı burada Diyarbakır'da gençleri HDP il binasını getirip ondan sonra dağa kaçırıyorlarmış. HDP gençlerimizi kaçıyor, bizlerden ne istiyor yani. 40 yıldır bütün gençlerimizi kaçırdılar. Yarısı dağda, yarısı toprakta ne istiyorlar bizden. Benim evladım çalışıyordu, eve bakıyordu. Babası bazen çalışıyordu, bazen çalışmıyordu. Arkadaşı ne yapıp edip onu HDP binasına getirip götürmüşler. 282 gündür buradayız, yıllar geçse, aylar geçse de buradayız. Yaz, kış demeden hep buradayız" dedi.

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