HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 393'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 393'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 393'üncü gününde de devam ediyor. Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemini sürdürüyor. Anne Ödümlü, “6 yıldır oğlumu götürdüler, 7'nci yıla giriyor. Oğlumu HDP'den istiyorum. Gel oğlum, sana sesleniyorum. Beni görüyorsan, duyuyorsan, sesine hasret kaldım. Lütfen, Allah rızası için neredeysen ya bir ara, bir şeyler yap, gel oğlum. 18 tane evlat gelip ailesine kavuştu, darısı bizim evlatlarımızın başına inşallah” dedi.