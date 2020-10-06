İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 398'inci gününde

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 398’inci gününe girdi.

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 398'inci gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 398'inci gününde devam ediyor. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Siirt'ten gelerek oturma eylemine katılan anne Saadet Ödümlü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını, 1 yıldan fazladır eylemde olduğunu söyledi. Ödümlü, "Onlar seni kandırdılar, sen de onları kandır kaç, gel. Onlar haindir, gel, devlete teslim ol. 18 kişi geldi, teslim oldu. Darısı inşallah hepimizin başına. Allah'ın izniyle devletin gücüyle hepiniz gelirsiniz inşallah" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.