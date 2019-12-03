HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 92'nci gününde devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 92'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 92'nci gününe girdi. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 92 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Çocukları gelinceye kadar eyleme devam edeceklerini belirten anne Songül Altıntaş, PKK'nın Kürtlerin soyunu kurutmaya çalıştığını söyledi. Altıntaş, “Bugün 92 gündür buradayız, ben oğlumu hala bekliyordum. PKK ve HDP'den oğlumu istiyorum, artık sesimizi duysunlar. Bunların hiç mi vicdan ve merhameti yok, güya Kürtlerin milletvekilleri ve Kürtleri temsil ediyorlar, biz hiç yanımızda görmedik. Kürt milletvekilleriyse yanımıza gelsinler derdimizi dinleyip paylaşsınlar, bize bir çözüm bulup çocuklarımızı getirsinler. Yoksa boşu boşuna demesinler biz Kürtlerin milletvekiliyiz. Ben oğlumu çok özledim 5 yıldır oğlumun her şeyine hasretim. Sesini, kokusunu, gözlerini özledim. Vatani görevine gönderdik 5 yıl önce askerliğini de zehir ettiler. Bütün annelere sesleniyorum, çocukları olan olmayan herkes buraya gelsin. Bunlar Kürtlerin soylarını kurutuyorlar” dedi.