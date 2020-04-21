HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 232'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 232'nci gününde. Ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine devam ettiğini söyledi. Küçükdağ, “232 günüdür buradayız, eylemimize devam ediyoruz. Bin yıl da geçse buradan gitmeyeceğiz. HDP nasıl çocuklarımızı götürdüyse öylede getirsin, PKK götürmedi HDP alıp götürüp onlara sattı. Oğlum ne olursun gel, onlara kanma ve güvenme. İşkence var diyorlar, ne işkence nede ceza yoktur, gel devletine, askerine teslim ol. Ben seni çok özledim dayanacak gücüm kalmadı" dedi.