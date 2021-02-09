HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 526'ncı gününe girdi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 526'ncı gününde de devam ediyor. 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Okan için 526 gündür eylem yapan anne Vecihe Gökkuş, çocuğuna kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini belirterek, oğlunu HDP'den istediğini o yüzden burada eylemde olduğunu söyledi. Yıllardır oğlundan haber alamadığını anlatan anne Gökkuş, "Oğlum neredeysen gel devletine, polisine teslim ol. Oradaki tüm çocuklara sesleniyorum, kaçın gelin devletinize teslim olun" dedi.