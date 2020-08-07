HDP önündeki evlat nöbeti direnişine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 340'ıncı gününde kararlı bir şekilde devam ediyor. Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyenlere iki aile daha katıldı.

Diyarbakır'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan Mehmet Şeyhmus Talmaç'ın annesi Semra Talmaç ile Hakkari'de 9 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan Menice Turan'ın annesi Haklime Turan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katıldı. Mehmet Şeyhmus Talmaç'ın 23 Nisan 2016'da lise 2'nci sınıfta okurken evden çıktığı, ailesinin bir daha da kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

2 ailenin de katılımıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 134'e yükseldi. 3 Eylül 2019'dan itibaren devam eden eylem de 15 aile de evladına kavuşmuştu.