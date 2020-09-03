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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 1’inci yılına girerken, bir aile daha eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 1'inci yılına girerken, bir aile daha eyleme katıldı.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 1'inci yılına girerken, bir aile daha evlat nöbetine katıldı. Muş Bulanık'tan gelen anne Ribabşa Baykara, 7 yıl önce 17 yaşındayken çobanlık yapan oğlu Azat Baykara için oturma eylemine katıldı. Anne Baykara, oğlunun HDP tarafından götürüldüğünü ve evladını HDP'den istediğini söyledi. Baykara, “Oğlum çobanlık ve tarlalara bakıyordu. Gözüm yollarda onun gelip bana bakmasını bekliyorum. Tek beklentim oğlumun gelmesi. Evimin kapısını kapatıp geldim. Allah, bütün annelerin gönüllerini yeşertsin, benimkini de yeşertsin inşallah. Çaresizim” dedi.

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