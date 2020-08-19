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HDP önündeki eylemde 352'inci gün

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 352’inci günde de devam ediyor.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 352'inci günde de devam ediyor.


Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 352'inci günde de sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.


Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Eylemimizde pes etmeyeceğiz. Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel. Burada perişanız. Baban ve ağabeylerin seni bekliyor" dedi.

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