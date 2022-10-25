HDP-PKK mağduru aileler direniyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor- Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 316 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Diyarbakır'dan katılım yapan aileyle birlikte 316 oldu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1149 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

Evlat nöbetindeki aile sayısı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2014 yılında 27 yaşında kaçırıldığı ileri sürülen Cahit Bayrak'ın annesi Sultan Bayrak oğlu için evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 316'ya yükseldi.

Sultan Bayrak, evlat nöbetinde olan diğer aileler tarafından karşılandı. Bayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bayrak, "Yıllardır oğlum yok. Ondan haber alamadım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.