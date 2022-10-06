HDP-PKK'ya karşı dik duran ailelerin evlat nöbeti bin 130'uncu gününe girdi

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 130'uncu gününde devam ediyor. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan anne Bedriye Uslu, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti. Oğlunun 14 Nisan'da sabah saat 10.00'da okula gitmek için çıktığını aktaran anne Uslu, "Mahmut için buradayım peşini bırakmıyorum. Ayağım tutup, dilim dönene kadar burada olacağım. Yeter bizden ne istiyorlar. HDP'de hiç mi merhamet yok, ellerini çocuklarımızdan çekip bıraksınlar. Biz perişanız ölmeden önce evladımızı alıp bir görelim. Anneni eğer duyuyor ve görüyorsan arkadaşlarına seslen eve gel. Devletimiz seni hapse atmayacak, devletimize güven. Rabbim kimseyi devletsiz, yurtsuz ve bayraksız bırakmasın. Kaç gel yeter bu dava bitsin. Sana hasret kaldım 13 yıla girdi bize de günah” dedi.