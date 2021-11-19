HDP ve PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 809'uncu gününde

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 809'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 809'uncu gününe girdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, HDP'ye seslenerek niye kendi çocuklarını dağa göndermediklerini sordu. 6 yıldır oğlunun hasretini çektiğini belirten anne Zümrüt Salim, oğlunu HDP'den ve PKK'dan istediğini ifade etti. Oğlunu almadan buradan gitmeyeceğini vurgulayan anne Salim, “HDP'ye de sesleniyorum. Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar. Niçin bizim çocuklarımızı dağda perişan, mahkum etmişler. Bizi de kapısında mahkum etmişler. Biz, çocuklarımızı istiyoruz. Oğluma da sesleniyorum. Hamza oğlum, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan çık gel yavrum. O yer, senin yerin değil” dedi.