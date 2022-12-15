HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin sayısı 343'e yükseldi

Ailelerin direnişine yeni bir ailenin daha eklenmesiyle sayı 343'e yükseldi.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, bin 200'üncü gününde devam ediyor. 2015 yılında Erzurum'da 18 yaşındayken, iddiaya göre kandırılarak dağa kaçırılan Fatma Özbey için eyleme katılan baba Cihan Özbey, kızını almadan eyleme son vermeyeceğini söyledi. Özbey, “Kızım Fatma için buraya geldim, kızımın gelmesini istiyorum. Kızım PKK terör örgütü tarafından küçük yaşta dağa kaçırıldı. O gelmeden buradan ayrılmıyorum. 7 yıldır haber alamıyorum” dedi.