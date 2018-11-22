HDP'den ittifak açıklaması

Fakat il düzeylerinde, il eş başkanlarımız il örgütlerimiz üzerinden farklı temasların yaşandığını, diyalogların olduğunu biliyoruz. Büyükşehirlerde elbetteki bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve beraberindekiler, DTK'yı ziyaret etti. Burada basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Demirtaş kararının yok sayılmasının, görmezden gelinmesinin kabul edilebilir olmadığını savundu. Buldan, “Demirtaş'ın şu an itibari ile bile cezaevinde tutulması yeni bir hukuksuzluktur. Hiç kimsenin yargıya müdahale etme hakkının olmadığını belirtmek isterim. Kendileri AİHM'e başvururken kendileri ile ilgili lehte kararlar çıktığı zaman AİHM kararlarını tanırlarken hoş, bizim arkadaşlarımız ile ilgili verilen kararları ne yazık ki boş görmekteler. Bu çifte standardın bu hukuksuzluğun kaldırılması gerektiğini ifade etmek isterim. Yargı, adalet, hukuk bir gün herkese lazım olacak. Bu yüzden herkesin elini yargının üzerinden çekmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. AİHM'in vermiş olduğu kararın bugün yerel mahkemelerce bir an önce dikkate alınarak başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Halkın güç birliği talebi olduğunu biliyoruz”

Kendilerinin herhangi bir parti ile merkezi anlamda görüşmelerinin olmadığını belirten Buldan, şöyle devam etti:

“İl düzeylerinde, il eş başkanlarımız il örgütlerimiz üzerinden farklı temasların yaşandığını, diyalogların olduğunu biliyoruz. Büyükşehirlerde elbetteki bir güç birliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, birçok ilde güç birlikleri yapacağımızın halkımız tarafından talep edildiğini bu anlamda büyük bir arzunun olduğunu talebin olduğunu ifade edebiliriz. Ancak şu anda kesinleşmiş herhangi bir şey yok. İleriki zamanlarda bu tür temaslar olursa farklı bir güç birliği adayı üzerinde ortaklaşma olursa bunu da paylaşırız. Halkımızla birlikte aldığımız belediyeleri kayyumlara teslim etmeyeceğiz, bu kadar açık ve nettir.”