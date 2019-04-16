HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı mazbatasını aldı

DİYARBAKIR (İHA) – HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, mazbatasını aldı.

Yerel seçimlerde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı ve beraberindeki meclis üyeleri, bugün sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na geldi. İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alan Mızraklı ve beraberindekiler daha sonra basın açıklamasında bulundu. Yasal süreçte Seçim Kurulu'na geldiklerini ve işlemlerini tamamladıklarını kaydeden Mızraklı, “Biz mazbatayı 1 Nisan günü halkımızdan aldık. Seçmen iradesi 1 Nisan günü Diyarbakır halkı partimize ve bizlere iradesini beyan etti ve mazbatayı verdi. Dolayısıyla şu anda gecikmelide olsa, sadece bu sürece ilişkin resmi prosedürü tamamladık. Şuna inanıyoruz, tepemize şuan yağan yağmur damlacıkları barışın damlacıkları olsun, ülkemize barışın rahmeti yağsın, bu kadar uzun, acılı ve kayyum rejiminden döneminden sonra halk iradesini tesis etmiştir, bugün itibari ile partimize bağlı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde özellikle bizler görevimizi alacağız. Bunun için herkese mesajımız şudur, hepimizin her şeyden çok barışa ihtiyacı var. Biz mazbatayı seçimde ortaya çıkmış bir iradenin sadece resmi kaydı olarak görüyoruz ama seçimde yüksek bir oranla yüzde 63 gibi yüksek bir oranla bize bu imkanı veren Diyarbakır halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Mızraklı ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.