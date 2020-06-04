İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP'li Güven ve Farisoğulları adliyeye çıkarıldı

Vekillikleri düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, gözaltına alınmalarının ardından adliyeye çıkarıldı.

Vekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, gözaltına alınmalarının ardından adliyeye çıkarıldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP'li Farisoğulları ve Güven'in vekillikleri düşürüldü. Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Musa Farisoğulları Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında, Leyla Güven ise evinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.


Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları ile Güven işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.