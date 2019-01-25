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HDP'li Milletvekili Leyla Güven cezaevinden ambulansla çıktı

Terör soruşturması kapsamında yaklaşık bir yıl önce tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tahliyesinin ardından ambulansla cezaevinden ayrıldı.

Güven'in açlık grevine evinde de devam edeceği kaydedildi.


HDP'li Milletvekili Leyla Güven'in Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Güven ve avukatlarının katılmadığı duruşmada mahkeme, Güven'in yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Güven'in tahliye kararının ardından HDP'li yöneticiler, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevine geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cezaevine giren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, bir süre içeride kaldı. Tahliye kararından yaklaşık 4 saat sonra cezaevinden çıkan Güven, ambulansla evine götürüldü. Güven'in 79 gündür sürdürdüğü açlık grevine evinde devam edeceği belirtildi.


Cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Leyla Güven tahliye oldu, cezaevinden çıktı ancak açlık grevi devam ediyor kendi kararıyla. Şimdi çıktı eve gidiyor, biz de yanına ziyarete gidiyoruz. Kendisi açlık grevinin devam edeceğini söyledi” dedi.

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