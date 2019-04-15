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HDP'li Silvan Belediye Başkanı Toprak mazbatasını aldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yerel seçimlerde HDP’den belediye başkanı seçilen Naşide Toprak, mazbatasını aldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yerel seçimlerde HDP'den belediye başkanı seçilen Naşide Toprak, mazbatasını aldı.


Silvan'da yerel seçimlerde HDP'den belediye başkanı seçilen Naşide Toprak ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, İlçe Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Toprak, daha sonra Silvan Belediyesi önünde vatandaşlarla buluştu. Toprak, tebrikleri kabul ederek makam odasına geçti.

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