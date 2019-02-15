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HDP'li vekillerin yürüyüşüne polis izin vermedi

Diyarbakır’da, açlık grevine devam eden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven için yürümek isteyen HDP’li vekillere polis izin vermedi.

Diyarbakır'da, açlık grevine devam eden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven için yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi.


Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan için başlattığı açlık grevi eylemi 100. güne giren Leyla Güven için HDP'li milletvekilleri yürüyüş yapmak istedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin 4 farklı giriş noktasından yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Yapılan görüşmelerin ardından güvenlik güçleri, sadece milletvekillerin araçları ile Leyla Güven'in evinin yakınına gitmelerine izin verdi. Araçlarına binen 30 HDP'li vekil, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi önüne geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan milletvekilleri daha sonra dağıldı.


Öte yandan, kent genelinde Leyla Güven için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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