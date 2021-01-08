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HDP'liler ile evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik

Diyarbakır’da parti binasına giren HDP’liler, evlat nöbetindeki ailelere ’Yine niye coşmuşsunuz’ diyerek sataştı.

Diyarbakır'da parti binasına giren HDP'liler, evlat nöbetindeki ailelere 'Yine niye coşmuşsunuz' diyerek sataştı. Ailelerin de karşılık vermesi ile gerginlik yaşandı.


Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Parti binası içerisine giren HDP'liler ailelere 'Yine niye coşmuşsunuz' diyerek laf attı. Ailelerin de karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında evlat nöbetindeki bazı anne ve babalar fenalaştı. Fenalaşan baba Salih Gökçe'ye sağlık ekipleri müdahale etti.


Parti binasına girerken evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden bir kişi gözaltına alındı. Gerginlik, polisin araya girmesi ile sonlandı.

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