HDP'liler tarafından kandırılan gençlerin aileleri birer birer evlat nöbetine katılıyor

Eylemin 527'nci gününde çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı 202'ye yükseldi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 527'nci gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Batman'dan Diyarbakır'a gelen Ergin Atmeca, 2018 yılında seçim çalışmaların HDP'liler tarafından kandırılarak dağa gönderilen üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki kardeşi Abdülhadi Atmeca için HDP önüne gelerek evlat nöbetine katıldı. Ağabey Ergin Atmeca, kardeşinin HDP aracılığıyla 19 yaşındayken Batman'dan götürüldüğünü söyledi. Ağabey Atmeca, "Ankara'da üniversite okuyordu, gazetecilik bölümü. Köyde oturuyordum bana telefon açtılar. Batman'a geldim baktım kardeşim yoktur. Ondan sonra karakolu aradım. Böyle bir durum var dedim. O günden beri hiç bilgi alamadım. HDP'lilerle görüştüm, o zaman, yanlarına gittim. Bana hiçbir şeyin fırsatını vermediler. Aileleri gördüm ve buradan gitmeyeceğim. Kardeşim gelemeyene kadar. Annem şu an hasta, yatalaktır onun yüzünden" dedi.

Açıklamasının ardından Ergin Atmeca, kardeşinin fotoğrafını alarak nöbete katıldı.