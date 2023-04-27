HDP'nin kapısında evladını isteyen aile, 3 yıl sonra çocuğuna kavuşacak

Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi bin 333 gündür sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Diyarbakır annelerinden birinin evladını daha bu akşam ailesine teslim edeceğiz. Orada bir anneye daha müjde vereceğiz" müjdesini vermişti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine eylemin 172'nci gününde 3 aile daha katılmıştı. O ailelerden biri de Sakine Tunar'dı.

Anne Sakine Tunar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlu Celal Tunar'ın yaklaşık 4 yıl önce 17 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul'dan dağa kaçırıldığını ileri sürmüştü.

Tunar, “İstanbul'da inşaata çalışıyordu, orada kandırıp götürmüşler. 4 yıl etti, oğlum geri gelmesini istiyorum, o yolun sonu hayırlı değil, geri gelsin. Onun siyah kaşlarına kurban olurum geri gel” ifadelerine yer vermişti.

Tunar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olarak eve dönmesi çağrısında bulunmuştu. Ailenin bugün Erzurum'da evladına kavuşması bekleniyor.