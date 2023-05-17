HDP'nin kapsında çadır kuran aileler bin 353 gündür evlatları için haykırıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır'da HDP'nin kapısında kurulan çadırda yaz-kış demeden devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olduğu değerlendirilen HDP'nin içi yüzünü ortaya çıkarttıklarını belirten aileler, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlattı. Çocuklarını HDP'den isteyen aileler, bin 353 gündür partinin kapısında kurdukları çadırda evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Kentte etkisini gösteren hava sıcaklığına rağmen çadırda evlatlarının yolunu gözleyenler arasında bulunan Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya için oturma eyleminde kararlı olduğunu belirtti.

Kardeşinin 2019 tarihinde HDP gençlik kolları tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini ifade eden Bozdağ, “Kardeşim 30 Ağustos 2019 tarihinde HDP gençlik kollarınca kandırılarak dağa gönderilmişti. Burada 4 yıldır kardeşimin dönmesi için mücadele veriyorum. Çadırda bulunan ailelerden kimi evladı kimi kardeşi için nöbet tutuyor. 4 yıl az bir süre değil. İnsandan resmen bir hayat gidiyor. Burada 4 yıldır kardeşimi bekliyorum. Kardeşim gelene kadar HDP il binası önünde oturma eylemimi sürdüreceğim. Kardeşime çağrım; bak seni kandırdılar. Bunu PKK'lılar itiraf etti. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Bizim kapımız sana her zaman açıktır” dedi.

Çocuğu Cahit'e 8 yıl önce HDP'lilerce uyuşturucu maddesi kullandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden İhsan Bayrak, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Mağaraların oğluna layık olmadığını dile getiren Bayrak, “8 yıldır oğlumu görmüyorum. Oğlumdan sadece sağ olduğuna dair duyum aldım. Bir türlü çocuğuma ulaşamıyorum. Oğlumu bulana kadar izini aramaya devam edeceğim. Oğluma uyuşturucu maddesi vererek yoldan çıkardılar. Daha sonra Lice'ye oğlumu götürdüler. Muş'ta olduğuna dair duyum almıştım ama yine bulamadım. Bir türlü izine ulaşamadık. Oğlumun eve dönmesini, devletimize, polisimize teslim olmasını istiyorum. Orası oğlumun yeri değildir” diye konuştu.