İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP'nin mitingi sonrası gerginlik

HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde yürüyüş yapan grup, polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıldı.

HDP'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingin ardından izinsiz bir şekilde yürüyüş yapan grup, polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıldı.


HDP tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanında miting düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge HDP'li milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması sonrası alanı terk etmeye başlayan kalabalıktan bir grup, slogan atarak yürümek istedi. Polisin dağılın anonslarına rağmen yürüyüşüne devam eden gruba, Koşuyolu semtinde müdahale edildi. Kısa süreli müdahalenin ardından güvenlik güçleri, gruptaki kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan GBT kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.