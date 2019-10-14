Hedef yeniden yeşil Bağlar

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kenti tarihteki görüntüsüne kavuşturmak için ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandırdı. Bağcılar semtinde yol kenarlarına ve refüjlere fidan dikimi gerçekleştiriliyor.

Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları başlattı. Bağcılar Mahallesi'nde ağaç seferberliği başlatan Bağlar Belediyesi, yol kenarı ve refüjlere fidan dikimlerini aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, birden fazla fidanı toprakla buluşturdu.

Yeşil ve daha yaşanabilir Bağlar için çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Bağcılar mahallemizdeki refüjlere ağaçlarımızın dikimini yapıyoruz. Daha yeşil bir kuşak oluşturulması için peyzaj düzenlemelerine ve ağaç dikme işlemlerine devam edeceğiz. Çevreye karşı duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın ilçede sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışmaları ilçenin kentleşmesi açısından önemlidir. Bağlar'ı park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alınacak bir ilçe haline dönüştüreceğiz” dedi.