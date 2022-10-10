Hem park halindeki otomobile çarptı, hem de meydan dayağı yedi

Diyarbakır'da bir galeri dükkanının önünde park halinde bulunan otomobile çarpan şahıs, çevredekiler tarafından meydan dayağı yedi. Polis, tarafları uyarı ateşi açarak güçlükle ayırdı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir galeri dükkanı önünde satışta olan otomobile yolda geçen başka bir araç çarptı. Kaza sonrası galerici ve kazaya karışan taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonra taraflar arasında yaşanan meydan dayağına esnafta karıştı. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekince uyarı ateşinde bulundu. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.