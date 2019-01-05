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"Hemşehrilerimize belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz"

Kayapınar ilçesi Memursen TOKİ’de site sakinleriyle bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

Kayapınar ilçesi Memursen TOKİ'de site sakinleriyle bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar İlçesi Memursen TOKİ'de hemşehrilerimizle bir araya geldi. Site sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini anlattı. Vatandaşların beklentilerine göre hizmet yürüttüklerini belirten Başkan Atilla, "Hemşehrilerimize belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Diyarbakır'ımızda herkesin sesine kulak veriyoruz. Size hizmetkar olmaya geldik. Sizin taleplerinize göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha rahat etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya yapılan hizmetler için teşekkür etti.

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