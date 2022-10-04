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Herkes oyuna daldı küçük hırsızlar telefon çaldı

Diyarbakır’da bir düğün salonunda herkes oyuna dalınca küçük hırsızlar gözüne diktikleri telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da bir düğün salonunda herkes oyuna dalınca küçük hırsızlar gözüne diktikleri telefonu çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında oyuna dalan misafirlerden biri telefonu masanın üzerine bıraktı. Hemen ardından dışarıda yabancı olarak giriş yapan yaşları küçük 2 çocuk gözlerine kestirdikleri telefonu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık eylemi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Telefon sahibi, misafirin çalındığını güvenlik kamerasıyla öğrendi.


Polis ekipleri, hırsızların tespiti ve yakalamaları için çalışma başlattı.

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