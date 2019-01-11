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"Herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ediyoruz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla Fiskaya Ferit Köşkü Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla Fiskaya Ferit Köşkü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını vatandaşlarla istişare eden Başkan Atilla, "Herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ediyoruz" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, Ferit Köşkü Mahallesi 359. Sokakta vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projeleri anlattı. Başkan Atilla ev ziyaretinin ardından kahvehanelerde vatandaşlarla oturup çay içip sohbet etti. Diyarbakır'ın her köşesine en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduğunu belirten Başkan Atilla, "Halkımızın yüzünü güldürmek için çalışıyoruz. Diyarbakır'ın tüm sokaklarına, caddelerine ve mahallerine en iyi şekilde hizmet ederek şehrimize sahip çıkıyoruz. Yerel yönetim olarak hemşehrilerimizin sorunlarını çözüyoruz. Herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ediyoruz" diye konuştu.


Vatandaşlar Başkan Atilla'ya hizmetler için teşekkür etti.

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