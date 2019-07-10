Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlatıldı. 15 ayrı alanda yapılan operasyon sonucu 2 bin 385 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Hevsel Bahçeleri'ne 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlattı. Drone ve hassas burunlu köpek desteği ile gerçekleştirilen operasyon sonrasında ekipler tarafından 15 ayrı alanda toplam 2 bin 385 kök Hint kenevirinin ele geçirilerek imha edildiği açıklandı.