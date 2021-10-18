Hevsel Bahçeleri'nde 62 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne polisin düzenlediği operasyonda 62 kilo kubar esrar ve 703 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması kentin dört bir yanında devam ediyor. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde Hint keneviri ekili iki bahçeye operasyon düzenledi. Yapılan ilk operasyonda bahçede 357 kök ekili Hint keneviri, 33 kilogram satışa hazır kubar esrar maddesi, çok sayıda yaşam malzemesi ve esrar paketlemekte kullanılan malzemeler ele geçirilirken, R.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ekipler, operasyonun devamında ikinci bahçede yaptığı aramalarda 29 kilogram satışa hazır kubar esrar maddesi, 346 kök ekili Hint keneviri, çok sayıda yaşam malzemesi ve esrar paketlemekte kullanılan malzemeler ele geçirirken, R.A. ve Y.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan her iki operasyonda ele geçirilen 703 kök Hint keneviri olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen toplam 62 kilogram kubar esrar maddesi ve diğer malzemeler gerekli işlemler için 4 şüpheli ile birlikte Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Öte yandan uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar toplam 172 kilo esrar ele geçirildiği, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.