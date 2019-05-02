Heykel Dağı eteklerine bin fidan dikildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Orman Haftası münasebetiyle Heykel Dağı eteklerine çam ve mavi servi fidanları dikildi.

Fidan dikim etkinliğine Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkan Vekili Celal Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Seyhun, daire amirleri, kamu personelleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fidan dikim etkinliğinde yaklaşık bin adet çam ve mavi servi fidanı dikildi.

Kaymakam Demir etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek; “Peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde, ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye buyurmuşlardır. Aklımızın erdiği andan ölüme kadar ki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bugün örnek olacak bu çalışmayla sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirebildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.