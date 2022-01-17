Hipo Hipo hastasının evlat hasreti 11 yıl sonra ikiz gebelikle sona erdi

Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a gelen Hipo Hipo hastası Pınar-Ramazan Delibalta çifti, Akupunktur ve fitoterapi tedavileriyle 11 yıllık çok hasreti ikiz gebelikle son buldu.

Şanlıurfa'da yaşayan Delibalta çifti, Hipo Hipo hastalığı nedeniyle doğal yolardan çocuk sahibi olamıyordu. Akraba tavsiye üzerine Diyarbakır'a Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Çoksüer, hastaya teşhisi koyduktan sonra Akupunktur ve fitoterapi tedavileri uyguladı. Delibalta çifti, 11 yıl sonra gebelik haberi aldı.

Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Çoksüer, hastalarının Siverek ilçesinden geldiğini söyledi. Tetkikler sonucu tedavilere başladıklarını belirten Çoksüer, “Pınar Delibalta, hipo hipo hastası durumunda. Beyinde FSH hormonu salgılanmadığı için yumurta kalitesini düşük olduğundan kendiliğinde gebeliğe engel oluyor. İlk tüp bebek tedavisi uygulandı. Fitoterapi ve Akupunktur tedavileriyle hastamıza müjdeli haberi verdik. Hastamız ikiz gebelik yaşıyor” dedi.

Delibaş çifti, Hakan Çoksüer ve ekibine teşekkür etti.