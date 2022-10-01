Hırsıza sitemi güldürdü, o anlar kameralara yansıdı

Diyarbakır'da bir güzellik merkezinin önündeki aydınlatmayı farklı günlerde gelip çalan hırsıza işletme sahibi çektiği videoyla sosyal medyadan tepki gösterdi. İşletme sahibinin, hırsızın diğer aydınlatmaları çalmaması için ‘sattığın parayı ben veriyim yeter ki çalma' sözleri izleyenleri güldürdü.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, farklı günlerde bir güzellik merkezinin önüne gelip aydınlatma ışıklarını çalan hırsız, işletme sahibini bıktırdı. O anlara ait güvenlik kamera görüntülerini izleyen işletmeci komik söylemleriyle hırsıza sitem ederek güldürdü. Ardından çektiği videoyla diğerlerinin çalınmaması için hırsıza seslenen işletmeci sattığı ücreti kendisine çalmadan vereceğini söyledi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken durumu sosyal medyada paylaşarak sitem eden konuşmalar ise güldürdü.