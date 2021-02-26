Hırsızdan pes dedirten pişkinlik: Sitenin duvarından bahçeye atladı, hiçbir şey olmamış gibi motoru çalıp gitti

Diyarbakır'da bir hırsız, güvenliği olan sitenin duvarından atlayıp gözüne kestirdiği motosikleti çalarak hiçbir şey olmamış gibi bahçeden çıkıp kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, iki gün önce Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yılmaz Acu, motosikletini güvenliği olduğu gerekçesiyle oturduğu evin karşısındaki siteye bıraktı. Hırsızlar, sabah saatlerinde gözlerine kestirdikleri motosikleti çalmak için harekete geçti. Sitenin duvarından atlayan bir kişi, park halindeki motosikleti çalıştırıp bindikten sonra sitenin kapısından çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtirken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"40 yılda 4 tane motorum çalındı"

Motosikleti çalınan Yılmaz Acu, yan binada oturduğunu, oturduğu binanın güvenliği olmadığı için motosikletini güvenliği olan yandaki siteye bıraktığını söyledi. Acu, "Motosikletimi her akşam buraya bırakıyordum. Kilitliyordum, alarm da vardı, alarmı kurmuyordum. Çünkü kediler üstüne çıktığı zaman alarm çalıyordu ve sakinler rahatsız oluyordu. Sabah 05.00 sıralarında hırsız arka bahçeye atlıyor. Ellinde torba var, takımları, malzemeleri var. Gelip 20 dakika uğraşıyor, düz kontak yapıyor, motoru alıp çıkıyor. 40 yılda 4 tane motorum çalındı. Motosikletin fiyatı yaklaşık 11 bin lira. şimdiye kadar 45 bin lira civarında zararım oldu. Ben motosikleti hayır işlerinde kullanıyordum. Ticaret yapmıyordum. Sadece fakir fukaranın derdine derman oluyordum. Hırsızlara sesleniyorum, lütfen motorumu getirin" dedi.

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.