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Hırsızlar sulamada kullanılan jeneratörü çaldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, bir bahçede sulamada kullanılan jeneratör kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bir bahçede sulamada kullanılan jeneratör kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.


Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçesi Susuz Mahallesi Kümeevler mevkiinde İhsan Yılmaz'a ait eve gece geç saatlerde girdiği tahmin edilen hırsızlar, kapı kilidinin vidalarını açarak içeri girdi. Evin deposunda bulunan 4 bin lira değerindeki jeneratörü alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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